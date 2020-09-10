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    10 сентября 2020, 12:47

    Новые детские площадки и лавочки появились в 200 подмосковных дворах

    Анастасия Калинина

    В Подмосковье привели в порядок 218 дворовых территорий. Теперь у горожан появились новые детские площадки и обустроенные парковки.
    Новые детские площадки и лавочки появились в 200 подмосковных дворах

    Всего в Подмосковье в рамках комплексного благоустройства дворов благоустроят 726 площадок, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Работы планируют закончить до конца октября.

    «Благоустройство дворов — одна из приоритетных программ нацпроекта „Жилье и городская среда“, благодаря которому решаются задачи создания благоприятной жизненной среды, <…>», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

    Благодаря этой программе во дворах стоят новые детские игровые площадки, контейнерные площадки, информационные стенды, лавочки, урны и обновленные автомобильные парковки. Помимо этого, специалисты налаживают наружное освещение и высаживают кустарники вокруг территории.

    За три года существования программы в Подмосковье благоустроили 7509 территорий.

    Новости SMI.FM