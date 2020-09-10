Новые детские площадки и лавочки появились в 200 подмосковных дворах

В Подмосковье привели в порядок 218 дворовых территорий. Теперь у горожан появились новые детские площадки и обустроенные парковки.

Всего в Подмосковье в рамках комплексного благоустройства дворов благоустроят 726 площадок, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Работы планируют закончить до конца октября.

«Благоустройство дворов — одна из приоритетных программ нацпроекта „Жилье и городская среда“, благодаря которому решаются задачи создания благоприятной жизненной среды, <…>», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Благодаря этой программе во дворах стоят новые детские игровые площадки, контейнерные площадки, информационные стенды, лавочки, урны и обновленные автомобильные парковки. Помимо этого, специалисты налаживают наружное освещение и высаживают кустарники вокруг территории.

За три года существования программы в Подмосковье благоустроили 7509 территорий.