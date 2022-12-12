Подмосковье 12 декабря 2022, 17:47 Новые детские мини-сады в Химках сократят очередь дошкольников на 10%

Читать 360tv в

Новый мини-детсад откроют на этой неделе на базе гимназии № 9 в Химках. Посещать его будут 310 малышей. Благодаря всем новым палисадикам в 2022 году очередь дошкольников в городском округе сократится на 10%.

Уже четыре новых мини-детсада открыли в Химках с начала года. Они работают на базе лицея № 21 и школы № 22 в микрорайоне Сходня, в школе № 8 в Старых Химках и в здании библиотеки семейного чтения № 1 в микрорайоне Левобережный. Их общая вместимость — 215 мест.

Реклама

«Наша задача — увеличить число мест в дошкольных учреждениях и, соответственно, разгрузить очереди в детские сады. В этом году за счет открытия шести новых палисадиков по программе губернатора мы сократим очереди почти на 10%», — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Реклама

Глава Химок добавил, что при реализации проекта «Палисадики» выбирают те адреса, где потребность в дошкольных местах наиболее высокая.

Каждое дошкольное отделение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей — спальными местами, игровыми и обеденными зонами, раздевалками и площадками для прогулок. Режим такой же как и в обычном детском саду — питание четыре раза в день, развивающие занятия и прогулки на свежем воздухе.

Проект «Палисадик» реализуется в Химках с 2021 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. В прошлом году в Химках открыли четыре детских сада нового формата на 350 мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».