Новые детские и спортивные площадки появятся в Химках к осени

Комплексное благоустройство 28 дворов проведут в Химках. Уже к осени в городе установят 49 детских и спортивных площадок. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Как отметил Волошин, работы на территории Химок проводятся в рамках комплексного благоустройства дворов.

«Обновляем игровые зоны, ремонтируем тротуары, заменяем асфальтовое покрытие, освещение, подключаем камеры видеонаблюдения. Шесть больших современных детских площадок обустраиваем по программе нашего губернатора», — уточнил глава городского округа.

Все новые детские и спортивные площадки полностью обустроят к осени. Уже готовы 13 зон для детей и шесть точек для занятий спортом.

По словам Волошина, нуждающиеся в комплексном благоустройстве дворы выбрали сами жители. Голосование проходило на портале «Добродел». Все работы выполняются с учетом пожеланий местных жителей.

Ранее глава городского округа сообщил, что с 2020 года в Химках провели капитальный ремонт в 200 многоквартирных домах. Работы в еще 115 зданиях завершат до конца 2022 года.