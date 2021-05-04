Новые деревья высадят вместо срубленных на Комсомольском проспекте в Люберцах
Срубленные на Комсомольском проспекте в Люберцах деревья заменят новыми. Их посадят, например, между шоссе и домом № 5.
Об этом глава округа Владимир Ружицкий рассказал во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. К нему обратилась местная жительница, отметившая, что в этой части города срубили большие деревья.
Она поинтересовалась, проведут ли повторное озеленение.
Если мы выдаем такие порубочные билеты, то в обязательном порядке будет компенсационная высадка. Я постараюсь проконтролировать этот момент
Еще один вопрос, заданный жительницей, коснулся проблемы обмельчания Наташинских прудов.
«Они в прошлом году обмельчали, мы там пробурили скважину, подпитка идет через нее. Стремимся сохранить наши пруды», — сказал Ружицкий.
Глава городского округа ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения 3 мая. Он сообщил и о том, что в этом году жители увидят два новых парка.