Новые деревья высадят вместо срубленных на Комсомольском проспекте в Люберцах

Срубленные на Комсомольском проспекте в Люберцах деревья заменят новыми. Их посадят, например, между шоссе и домом № 5.

Об этом глава округа Владимир Ружицкий рассказал во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении. К нему обратилась местная жительница, отметившая, что в этой части города срубили большие деревья.

Она поинтересовалась, проведут ли повторное озеленение.

Если мы выдаем такие порубочные билеты, то в обязательном порядке будет компенсационная высадка. Я постараюсь проконтролировать этот момент Владимир Ружицкий.

Еще один вопрос, заданный жительницей, коснулся проблемы обмельчания Наташинских прудов.

«Они в прошлом году обмельчали, мы там пробурили скважину, подпитка идет через нее. Стремимся сохранить наши пруды», — сказал Ружицкий.

Глава городского округа ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения 3 мая. Он сообщил и о том, что в этом году жители увидят два новых парка.