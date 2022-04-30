Новые деревья посадили в сквере медиков в Химках на акции «Лес Победы»

В Химках для посадки деревьев и кустарников для акции «Лес Победы» в этом году подготовили 48 участков. Жители поставили высокую планку — хотят посадить более трех тысяч саженцев.

В сквере медиков сегодня должна появиться новая аллея. Ранее это пространство благоустроили, здесь установили новые скамейки и урны. А в центре сквера была заложена капсула времени в память о медиках, которые боролись с пандемией коронавируса.

Обстановка на акции получилась оживленной. Пришло много детей и подростков. Люди подключались целыми семьями. Те, кто уже посадил дерево или кустарник, смогли подкрепиться на полевой кухне. Там угощали гречневой кашей, можно было взять горячий чай.

Волонтеры помогали участникам, раздавая инвентарь и брендированные кепки и футболки. И, конечно, не обошлось без музыкального сопровождения. Поэтому желающие смогли и потанцевать.

Жители Московской области участвуют в акции начиная с 2013 года. В этот раз «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти», в рамках которой планируется посадить 27 миллионов деревьев — по количеству погибших в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал всех желающих присоединиться к акции. Он отметил, что в регионе подготовили 680 площадок, где высадят более 300 тысяч деревьев и кустарников. Глава Московской области и сам поучаствовал в акции вместе с семьей, которая взяла под опеку 13-летнего мальчика из ДНР.