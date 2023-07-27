Подмосковье 27 июля 2023, 16:25 Новые блочно-модульные очистные построят в Солнечногорске к 2025 году Главгосстройнадзор Московской области

Читать 360tv в

Строительство новых блочно-модульных очистных сооружений начнется в селе Алабушево под Солнечногорском с 2024 году. Работы завершат в 2025 году. Объект улучшит качество коммунальных услуг для более чем трех тысяч жителей округа.

Действующие очистные в Алабушеве построены более 70 лет назад — в 1954 году. За время эксплуатации объект устарел и требует модернизации. Мощность новых очистных составит 500 кубических метров в сутки.

Реклама

«Масштабная программа по модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства реализуется в Солнечногорске при поддержке регионального правительства. По президентскому проекту строим новые очистные сооружения в Осипове, а также в 2024 году планируем начать проектирование с последующим строительством очистных и в Алабушеве. Реализация данных проектов позволит улучшить качество услуг и порядка 65 тысяч жителей округа», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрея Воробьева сообщил о модернизации очистных сооружений в девяти округах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».