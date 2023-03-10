10 марта 2023, 12:30
Новые бесплатные занятия начали проводить для матерей детей с ОВЗ в Подмосковье
Изучить латиноамериканские танцы или отдохнуть на кофетерапии смогут участницы подмосковного проекта поддержки «Мамино время». Новые активности уже доступны для женщин.
«Проект „Мамино время“ подготовил новые активности. У мам теперь есть возможность заниматься латиноамериканскими танцами, изучением полиграфического мастерства и кофетерапией», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Занятия творчеством, спортом и танцами проводятся для женщин, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью. Программа действует как мера поддержки и позволяет мамам восстановить жизненный тонус. Уже 1,7 тысячи жительниц региона присоединились к проекту «Мамино время».
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