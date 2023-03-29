Подмосковье 29 марта 2023, 17:47 Новые автобусы запустили на маршрутах в Серпухове Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Еще 4 новых автобуса вышли на маршруты в Серпухове. По данным Минтранса Подмосковья, с начала года пассажирский автопарк городского округа пополнился на 11 новых машин.

Один автобус поставили на маршруты № 2 «Вокзал — микрорайон Ивановские дворики», № 29 «Серпухов — Гавшино», № 45 «Серпухов — Судимля» и № 28 «Серпухов — Ланьшино». Три других ЛиАЗа возят пассажиров на маршрутах № 13 «Вокзал — Ивановские дворики», № 26 «Серпухов — Пущино» и № 32 «Серпухов — Волково — Птицесовхоз».

Реклама

Автобусы оборудованы пандусами, кондиционерами, камерами видеонаблюдения, электронными табло.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, до конца года на маршруты региона выйдут порядка 1,3 тысячи новых автобусов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.