Подмосковье 21 апреля 2023, 14:07 Новые автобусы запустили на двух маршрутах в Истре Минстранс Подмосковья

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Маршруты компании «Мострансавто» в Истре усилили новыми автобусами НефАЗ. Транспортные средства уже приступили к обслуживанию пассажиров.

Жители успели оценить комфорт новых автобусов на маршрутах № 48 Станция Истра — Онуфриево и № 33 Станция Истра — Лыщево. С начала года автопарк муниципалитета пополнился уже на 22 новые пассажирские машины.

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«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты области выйдут порядка 1,3 тысячи новых транспортных средств», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Новые автобусы комфортные для пассажиров. Внутри есть электронное табло и устройство для бесконтактной оплаты проезда, кондиционеры и камеры видеонаблюдения.