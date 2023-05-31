Подмосковье 31 мая 2023, 15:32 Новые автобусы запустили на 6 маршрутах в Ногинске

Читать 360tv в

Богородский округ получил шесть новых комфортабельных автобусов. Они будут работать на городских маршрутах № 2, 4 и 10, а также на пригородных — № 24, 31 и 37.

Большие автобусы марки НИФАЗ вмещают 105 человек, а автобусы ЛиАЗ среднего класса — 92.

Реклама

«Новые автобусы комфортные, они оборудованы климат-контролем, системами видеонаблюдения и пожаротушения. Они уже вышли на маршруты и показали себя с лучшей стороны», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Комфорт новых автобусов оценили не только пассажиры, но и водители.

«Даже 10 лет назад совсем не то было. Сейчас лучше намного, удобнее и для водителя удобнее, и для пассажиров», — поделился водитель МАП № 12 в Ногинске Сергей Першин.

С начала года округ получил уже 20 новых автобусов, а ближайшее время ожидают еще около пяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 1,3 тысячи новых автобусов запустят в регионе в этом году

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».