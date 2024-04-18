Подмосковье 18 апреля 2024, 16:11 Новые автобусы выведут на маршруты в Истре Медиасток.рф

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Автопарк филиала «Мострансавто» в Истре этим летом пополнят восемь новых автобусов. Они будут обслуживать маршрут № 372.

Автобусы № 372 перевозят пассажиров от станции Истра до станции метро «Тушинская». Это одно из самых популярных направлений среди жителей. Каждый день этим маршрутом пользуется более трех тысяч человек.

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Сейчас на рейсах работают автобусы с большим сроком эксплуатации, из-за частых поломок происходят срывы в расписании. Так, с сентября 2023 года по февраль 2024 года выполнение транспортной работы составило всего 80%.

По просьбе жителей и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева летом на маршрут выведут новые комфортабельные автобусы.

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