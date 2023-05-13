Подмосковье 13 мая 2023, 00:08 Новые автобусы вышли на маршруты в Дубне

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Автобусный парк Дубны получил четыре новых подвижных состава марки «Лиаз». Транспорт уже введен в эксплуатацию, удобство и качество автобусов оценили местные жители и глава округа Сергей Куликов.

Главная особенность новых «Лиазов» заключается в увеличенном количестве посадочных мест. Также ранее жители жаловались на перебои с движением общественного транспорта, за счет приобретенного транспорта эту проблему удалось решить.

«Дополнительно договорились с Мострансавто, что будет подменный автобус, который будет стоять на вокзале „Большая Волга“, и в случае поломки других автобусов можно будет оперативно заменить, пустить на линию и подстраховаться, чтобы сходов с линии было меньше», — отметил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

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