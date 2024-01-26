Подмосковье 26 января 2024, 14:28 Новые автобусы с USB-розетками запустили в Одинцове и Наро-Фоминске Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Автопарк «Мострансавто» в Одинцове и Наро-Фоминске пополнился четырьмя новыми автобусами ЛиАЗ-4294. Они оснащены USB-розетками для зарядки гаджетов и системой «книлинг».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новые автобусы будут курсировать на маршрутах № 23 Наро-Фоминск — Верея, № 81 ст. Жаворонки – ст. МЦД Одинцово, № 121 Лесные дали – Москва, № 818 Заречье – Москва.

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Автобусы вмещают 72 пассажира. Они оснащены климат-контролем, розетками для зарядки мобильных устройств, а также системой «книлинг», при которой кузов наклоняется в сторону дверей на остановке для удобства посадки.

Для маломобильных жителей в автобусах есть аппарели и места для крепления инвалидных колясок. В салоне также есть место для собаки-поводыря. Оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» пассажиры могут банковскими, социальными и транспортными картами.

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