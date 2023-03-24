Подмосковье 24 марта 2023, 11:31 Новые автобусы с системами климат-контроля запустили в Ивантеевке

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Новые автобусы НЕФАЗ выйдут на маршруты в Ивантеевке. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения, электронными рейсоуказателями и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

В новом общественном транспорте предусмотрена система наклона кузова в сторону дверей на остановке, чтобы облегчить посадку и высадку пассажиров. Для удобства маломобильных пассажиров встроена механическая аппарель, а в салоне оборудовано место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.

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«Автобусы очень современные, комфортабельные. Кроме того, хочу заметить, что обивку для пассажирских сидений выбирали сами сотрудники „Мострансавто“. У нас был конкурс, мы выбрали эту обивку. Она антивандальная, то есть позволяет долго служит, не портится, не выходит из строя. В том числе и кресла более удобные для пассажиров», — рассказала заместитель директора по безопасности движения МАП № 10 Людмила Тарасова.

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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подвижной состав «Мострансавто» в городском округе Пушкинский пополнили восемь машин большого и среднего классов. Глава округа Максим Красноцветов в торжественной обстановке вручил водителям ключи от новых автобусов.

«Это важный шаг. <…> Эксплуатация общественного транспорта, перевозки — это очень знаковая и видимая работа, которая ежедневно происходит. Десятки тысяч человек, в том числе и жители нашего городского округа, жители Подмосковья ежедневно пользуются этой услугой», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Мострансавто» округа в период с апреля по июнь получит еще 10 единиц общественного транспорта среднего класса городского типа и 12 — большого класса пригородного типа.

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