Новые автобусы появились на маршруте № 368 в Долгопрудном

В Долгопрудном некоторые поездки на общественном транспорте стали комфортнее для жителей. Речь идет об автобусном маршруте № 368 «ст. Долгопрудный — Москва (м. „Ховрино“)». Там заменили десять старых автобусов на новые.

Все автобусы марки «Лотос» низкопольные, в них удобно заходить. В каждый из автобусов вмещается 92 пассажира, сидячих мест предусмотрено 27. Об обновлении рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Данный маршрут пользуется популярностью у пассажиров Долгопрудного — с начала года на нем совершено более двух миллионов транзакций. Замена автобусов позволит сделать поездки более комфортными: транспортные средства оснащены всем необходимым», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

В автобусах есть специальная аппарель для колясок, а также места для маломобильных пассажиров. В каждом салоне размещены камеры, а также светодиодные маршрутоуказатели. В автобусах есть кнопки вызова водителя, кондиционеры для жаркой погоды, а также розетки для зарядки мобильных устройств.

«Я каждый день езжу на этом автобусе на работу и обратно. Успел оценить новый автобус — очень удобный и вместительный. Приятно, что автобусы меняют даже в такое сложное время», — поделился житель Долгопрудного Александр Соболев.