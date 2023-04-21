Подмосковье 21 апреля 2023, 15:13 Новые автобусы появились на четырех маршрутах в Подольске Минстранс Подмосковья

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На четырех маршрутах в Подольске появились новые автобусы марки НеФАЗ. С начала года в округе курсируют уже 15 таких транспортных средств, уточнили в Минтрансе Московской области.

НеФАЗы появились на маршрутах № 406, 426, 435 и 432.

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«Новые автобусы НеФАЗ обеспечивают более комфортные условия для перевозки пассажиров, поэтому современные транспортные средства продолжают пополнять автопарки перевозчиков региона», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты региона выйдут около 1,3 тысячи новых автобусов. В НеФАЗах установили системы безопасности, климат-контроля и видеонаблюдения, они также предназначены для маломобильных пассажиров.

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