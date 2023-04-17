Подмосковье 17 апреля 2023, 15:53 Новые автобусы марки Zhongtong вышли на маршруты в Домодедове Минстранс Подмосковья

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Транспортная компания «Альфа грант» из Домодедова выпустила на линию три новых автобуса марки Zhongtong. Минтранс Подмосковья сообщил, на каких направлениях работают машины.

Два автобуса выйдут на маршрут № 505 «Ильинское — Городок Тишково — Метро Зябликово» и еще один — на маршрут № 57 «станция Домодедово — станция Подольск».

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Автобусы Zhongtong отличаются повышенным комфортом. Это современные транспортные средства, которые оборудованы системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, электронными табло снаружи и внутри. В салоне широкие сиденья, много поручней и противоскользящее напольное покрытие. Каждый пассажир на сидячем месте может сам регулировать работу кондиционера.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что автобусы от российских производителей начали поступать и в другие города Подмосковья.

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