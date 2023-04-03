03 апреля 2023, 18:48
Новые автобусы ЛиАЗ вышли на маршруты «Мострансавто» в Серпухове
На маршруты «Мострансавто» в Серпухове вышли четыре новых автобуса ЛиАЗ. В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что с начала года на маршрутах округа курсирует уже 15 новых транспортных средств.
«Новыми современными и комфортными автобусами продолжают пополняться автопарки перевозчиков региона. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты области выйдут порядка 1,3 тысячи новых транспортных средств», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров. Салон оборудован системой климат-контроля, видеонаблюдением, а также электронными рейсоуказателями и аудиоинформаторами.
Ранее Андрей Воробьев заявил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Их запустят как по уже действующим, так и по новым маршрутам.
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