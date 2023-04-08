Подмосковье 08 апреля 2023, 15:22 Новые автобусы ЛиАЗ выйдут на маршруты в Наро-Фоминске

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Автобусный парк компании «Мострансавто» в Наро-Фоминске пополнился новыми автобусами среднего класса марки ЛиАЗ. Машины выйдут на линии в ближайшие дни.

«Важное и нужное событие для города. Все новые автобусы будут работать на муниципальных маршрутах», — отметил первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов.

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Машины оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, электронными табло и устройствами для бесконтактной оплаты проезда. Низкий пол будет удобен для инвалидов и пассажиров с колясками. В салонах есть роутеры WiFi и слоты для зарядки гаджетов.

«Автобусы технически надежные. Пассажирам будет комфортнее передвигаться, регулярность будет высокая», — отметил руководитель производственной базы МАП № 6 Михаил Сидоров.

В ближайшее время в Наро-Фоминск прибудет следующая партия ЛиАЗов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что автобусы от российских производителей начали поступать и в другие города Подмосковья.

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