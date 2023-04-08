08 апреля 2023, 15:22
Новые автобусы ЛиАЗ выйдут на маршруты в Наро-Фоминске
Автобусный парк компании «Мострансавто» в Наро-Фоминске пополнился новыми автобусами среднего класса марки ЛиАЗ. Машины выйдут на линии в ближайшие дни.
«Важное и нужное событие для города. Все новые автобусы будут работать на муниципальных маршрутах», — отметил первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов.
Реклама
Машины оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, электронными табло и устройствами для бесконтактной оплаты проезда. Низкий пол будет удобен для инвалидов и пассажиров с колясками. В салонах есть роутеры WiFi и слоты для зарядки гаджетов.
«Автобусы технически надежные. Пассажирам будет комфортнее передвигаться, регулярность будет высокая», — отметил руководитель производственной базы МАП № 6 Михаил Сидоров.
В ближайшее время в Наро-Фоминск прибудет следующая партия ЛиАЗов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что автобусы от российских производителей начали поступать и в другие города Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Автобусы
Реклама
Реклама