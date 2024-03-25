Подмосковье 25 марта 2024, 14:20 Новые автобусы большого класса начали курсировать по маршруту № 484с в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Автобусы большого класса передали в филиал № 8 «Мострансавто» в Химках. Они уже начали курсировать по маршруту № 484с «ул. Германа Титова — м. Планерная».

Ранее пассажиров на вышеуказанном маршруте перевозили автобусы малого класса. Решение о добавлении транспортных средств большей вместимости было принято после просьб местных жителей.

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«Направление загруженное, поэтому дополнительные единицы на данном маршруте очень необходимы», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Администрация Химок продолжает следить за качеством транспортного обслуживания в автобусах городского округа по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В случае возникновения вопросов по поводу работы общественного транспорта в Химках можно обратиться на горячую линию Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону: 8 (495) 228-19-19.

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