Подмосковье 25 марта 2024, 17:32 Новые автобусные остановки установят в Лобне Администрация г.о. Лобня

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Существенные изменения вступили в силу на автобусном маршруте № 2 в Лобне. Их внесли по просьбам местных жителей, сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.

Она рассказала, что с 16 марта по схеме движения по часовой стрелке работают два автобуса среднего класса, а против часовой стрелки — два автобуса малого класса.

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«Помимо увеличения количества транспортных средств, мы добавили остановки в схему обратного движения маршрута», — указала Анна Кротова.

Сейчас автобусы делают остановки у следующих пунктов: Школа № 8, Полиция, Спортивная школа, Школа № 2, Детская поликлиника, Центр детского творчества, Школа № 3, Дворец спорта. Там уже установлены знаки остановок, и в дальнейшем планируется создание полноценных остановочных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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