Подмосковье 12 сентября 2023, 12:18 Новые автобусные остановки появились вблизи усадьбы Гребнево по просьбам жителей

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Автобусные остановки с крытыми павильонами обустроили вблизи усадьбы Гребнево в Подмосковье. Ранее об этом попросили жители городского округа Щелково.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что остановочные пункты уже готовы и сейчас проводится монтаж освещения рядом с ними. К услугам пассажиров — крытые павильоны со скамейками, где можно комфортно ожидать свой рейс.

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Ранее с просьбой обустроить остановки обратился житель городского округа Щелково А. Ковалев. Он объяснил, почему пункты необходимы именно возле усадьбы Гребнево, и его услышали.

С просьбой касательно транспортной доступности недавно обращались и жители Видного. После этого организовали заезд автобуса № 44 на территорию Северной промзоны. Маршрут теперь проходит через предприятие, что позволяет многочисленным сотрудникам быстрее попадать из дома на работу, и обратно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил улучшение системы транспорта в регионе. В частности, он имел в виду замену остановочных павильонов, которая сейчас проводится во многих городских округах.

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