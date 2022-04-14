Новые автобусные остановки для безопасности детей сделают в Балашихе в мае

Жители микрорайона Сакраменто в Балашихе переживают за ребят, которые каждое утро уезжают отсюда на автобусах в школы. Жителей не устраивают общественная остановка и дорожная разметка. Проблему решат — в мае поставят два остановочных пункта, сделают пешеходные переходы, также появятся «лежачие полицейские».

Задачу поставил глава Балашихи Сергей Юров на очередном осмотре территорий округа. Такие мероприятия помогают воочию увидеть проблемы микрорайонов и пообщаться с жителями.

«У нас был обход территорий микрорайонов Новский, Сакраменто, Безменково. Это была очень эффективная встреча с жителями, в Сакраменто очень хороший актив жителей, которые болеют за свой микрорайон, вот молодые семьи», — рассказала депутат городского Совета Светлана Тананова.

На сегодняшний день в работу приняты семь вопросов, которые являются основными болевыми точками жителей. В их числе остановка, ремонт детских и спортивных площадок — они уже решены главой положительно: все службы уже плотно занимаются этими вопросами.

Еще одна проблема решится уже в ближайшее время в кварталах Новский и Безменково. На перекрестке Владимирской улицы, где есть «слепая зона», установят дорожное сферическое зеркало. Оно улучшит обзор участка дороги для водителей и снизит риск аварий.