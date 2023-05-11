Подмосковье 11 мая 2023, 12:28 Новые аппараты УЗИ закупили для больниц в Подмосковье

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Больницы Подмосковья получили еще 10 новых аппаратов для ультразвуковой диагностики. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Аппараты поступили в Дмитровскую, Люберецкую, Клинскую, Химкинскую и другие больницы.

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«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современными аппаратами УЗИ. В прошлом году поставили около 150 таких приборов, в этом году закупим еще 180», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Современная медтехника позволяет не только проводить диагностику органов, но и определять степень их жесткости. Такое обследование называется эластометрия.

«Даже в случае гепатоза печени, когда исследование затруднено образовавшимися жировыми клетками, новая функция эластометрии позволит врачу быстро поставить точный диагноз», — объяснила заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой больницы Ксения Меньчикова.

Губернатор Андрей Воробьев выразил особую благодарность врачам Химкинской больницы за спасение пострадавшей школьницы. Каждый специалист приложил максимум усилий, чтобы спасти 11-летнюю девочку.