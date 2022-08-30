Новые аппараты УЗИ поступили в НИКИ детства

В Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области (НИКИ) поступило три новых аппарата УЗИ экспертного класса. Медицинскую технику закупили по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения новой современной техникой. В НИКИ поступило три новых аппарата УЗИ, стоимостью порядка 10 миллионов рублей каждый. Новое оборудование позволить повысить качество проводимых исследований, а также их доступность для пациентов», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На новых аппаратах можно будет проводить большой спектр исследований. В том числе, в кардиологии, нефрологии, урологии и других. Медицинскую технику уже установили, ее начали применять в работе врачей.

Аппараты УЗИ позволяют проводить широкий спектр исследований, в том числе по профилю кардиологии, нефрологии, урологии и других. Медтехника уже установлена и применяется специалистами в работе.