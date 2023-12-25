Подмосковье 25 декабря 2023, 15:46 Новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей передали больницам Подмосковья в этом году Фото: Минздрав Подмосковья

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С начала года больницы Московской области получили 175 аппаратов УЗИ на общую сумму один миллиард рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики различных патологий внутренних органов. Поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой. Так, за два года мы поставили в наши медорганизации более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше двух миллиардов рублей», — рассказала Стригункова.

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Новые аппараты поступили в 48 медучреждений. В их число вошли Щелковская, Пушкинская, Коломенская, Воскресенская больницы и другие. Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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