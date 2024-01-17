Подмосковье 17 января 2024, 14:52 Новые аппараты для рентгенов на сумму 60 миллионов рублей закупили для больниц Подмосковья Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Новые аппараты для рентгенов установили в хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы в поселке Селятино и в Московском областном госпитале ветеранов войн. Их поставили взамен устаревшей техники.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, цифровые аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке.

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«На закупку и установку трех новых рентгеновских аппаратов в Наро-Фоминскую больницу и Московский областной госпиталь ветеранов войн было направлено более 60 миллионов рублей», — сказала она.

В больнице в Наро-Фоминске пройти обследование на новом аппарате смогут пациенты терапевтического и хирургического стационаров. Кабинет работает круглосуточно — там будут проводить до 130 процедур в сутки.

«Если говорить о преимуществах „цифры“, то они очевидны: это и более высокое качество снимков, и минимальное время на проведение исследования. Но самое главное — доступность результатов проведенных исследований не только для пациентов, но и для всех специалистов нашей больницы, неважно из какого они подразделения», — рассказал врач-рентгенолог Никита Молчанов.

Еще два аппарата заменили в Московском областном госпитале ветеранов войн. В год на них будут проводить свыше 7,5 тысячи исследований.