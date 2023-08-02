Подмосковье 02 августа 2023, 17:53 Новые аппараты для ЭКГ установили в МОНИКИ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

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МОНИКИ имени Владимирского получил шесть новых электрокардиографов с начала года. Это современная цифровая техника, которая позволяет проводить более точные исследования сердечного ритма.

«Новые электрокардиографы нашего института полностью отвечают всем современным требованиям. Благодаря этому у врачей появились дополнительные возможности повышения качества диагностики», — рассказала руководитель отдела функциональной и ультразвуковой диагностики МОНИКИ Алла Хадзегова.

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Для жителей Подмосковья обследование в МОНИКИ проводится бесплатно по полису ОМС. При наличии медицинских показаний лечащий врач по месту жительства выдаст направление в институт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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