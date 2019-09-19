Новые аллеи и зеленые скверы. В Красногорске высадят около 5 тысяч деревьев

В Красногорске 21 сентября появятся новые аллеи и скверы — в муниципалитете высадят пять тысяч саженцев во время экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Центральная площадка экоакции «Наш лес» в Красногоске находится в лесном массиве микрорайона Изумрудные холмы, другие районы городского округа также примут участие в озеленении муниципалитета.

Ученики старших классов школы села Ильинское вместе с родителями и учителями высадят «Аллею выпускников».

«Учащиеся выпускных классов хотят оставить свой след в истории любимой школы, — пояснила директор учебного заведения Ирина Шарунова. — Мы их идею поддержали. Будем развивать ее и в дальнейшем, дополняя новыми деревьями».

В Нахабине акция пройдет сразу на двух площадках. Липовая и кленовая аллеи появятся у мемориала Великой Отечественной войны на улице 11 Саперов и в пешеходной зоне по улице Институтская.

«Очень рады, что проводятся такие акции, где можно участвовать вместе с детьми, и сделать доброе дело», — сказала жительница поселка Нахабино и многодетная мама Ольга Назарова.

Источник фото: Фотобанк Московской области

В рамках акции «Наш лес» в городском округе Красногорск в общей сложности высадят пять тысяч деревьев. Центральной площадкой станет территория в 1,8 гектара вблизи микрорайона Изумрудные холмы. Для доставки к месту посадки деревьев администрация муниципалитета организует бесплатные автобусы.

«Автобусы стартуют от здания администрации по улице Ленина, дом № 4 в 10:00, а также в 10:30 от школы № 18 в Изумрудных холмах. Для всех участников организуем полевую кухню и развлекательную программу», — рассказала начальник отдела реализации программ экологии администрации Красногорска Людмила Липатова.⠀

В экопарке «Губайловский» будет высажено 50 сосен, в микрорайоне Павшинская пойма посадят 200 ясеней, кленов и рябин. А до конца октября планируется озеленение еще 44 площадок городского округа. Адресный перечень был сформирован по итогам обращений жителей.