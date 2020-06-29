Участок ЦКАД протяженностью в 23 километра открыли в Московской области. Движение по новой дороге запустили губернатор Андрей Воробьев и вице-премьер Марат Хуснуллин. Участок дороги открыли рано утром в понедельник, 29 июня, — около 08:00.

«И я это связываю как раз с хваткой Марата Хуснуллина, нашего вице-премьера, который, придя на эту позицию, сказал, что наша задача, как бы сложно ни было, но ЦКАД сдать», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что этот масштабный стратегический проект много лет назад был озвучен на форуме в Санкт-Петербурге. И тогда вся делегация Подмосковья прослезилась.

Все мы понимаем, что он значит, и все, кто стоял в бесконечных пробках на МКАД, кто занимается экономикой, бизнесом, понимают, насколько важна эта магистраль Андрей Воробьев.

Воробьев поблагодарил строителей дороги, которым удалось закончить этот участок, несмотря на трудности.

«Я хочу поблагодарить всех, вас, ребята, которые строили, преодолевали разные барьеры: газ, электричество, коммуникации, песок, гравий, различные ограничения, о которых здесь было сказано. Самое главное — мы здесь, самое главное — дорога готова», — подчеркнул Воробьев и выразил надежду, что теперь они будут встречаться для открытия дорог чаще.

Хуснуллин также сказал спасибо строителям и подчеркнул, что все работы удалось завершить с учетом экономических трудностей.

«Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе. Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», — сказал вице-премьер.

Воробьев отметил, что в 2020 году будут сданы 200 километров ЦКАД, что больше половины всего кольца.

Безусловно, для нас это и экономика, удобство для людей, это однозначно разгрузит МКАД, который мы часто видим перегруженным по понятным причинам — он является транзитной дорогой. Для нас сложно переоценить значение ЦКАД. Для нас это новая жизнь и второе дыхание Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

По словам губернатора, в последнее время правительство дало мощный толчок к строительству ЦКАД, так что его возведение продолжилось, несмотря на три месяца ограничений.

Конечно, Московская область от этого выигрывает. От этого выигрывает вся наша страна. Такие масштабные проекты делают всех нас сильнее Андрей Воробьев.

29 июня открыли 23-километровый участок ЦКАД-5 от Можайского до Новорижского шоссе, который начинается от эстакады возле станции «Звенигород». Он позволит разгрузить Звенигород и исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты. Практически вдоль всего участка установлены мачты освещения, для животных возведен специальный зверопроход.

Старт движению по участку дали Андрей Воробьев совместно с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, помощником президента Игорем Левитиным, министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко.

Полностью достроить ЦКАД планируют в 2021 году.

ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Новая кольцевая дорога займет 336,5 километра и будет находиться в 50 километрах от МКАД. ЦКАД спроектировали параллельно А107 (Московское малое кольцо — «Малая бетонка») и А108 (Московское большое кольцо — «Большая бетонка»).

ЦКАД строят в обход крупных населенных пунктов. Дорога соединит главные вылетные магистрали: Волоколамское, Горьковское, Дмитровское, Калужское, Каширское, Киевское, Ленинградское, Минское, Рязанское, Симферопольское и Ярославское шоссе. По задумке, ЦКАД разгрузит МКАД, радиальные трассы и улицы городов Московской области.

ЦКАД разбит на пять проектных участков. Согласно последним графикам, первый, третий и пятый участки полностью откроют в октябре 2020 года, четвертый — через год. Второй начнут строить позже.

После открытия 23 километров между Звенигородом и Можайским шоссе ЦКАД-5 достроен на 50%.