Новую зону отдыха открыли в Котельниках | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 23:00 Поделиться Telegram

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Viber Новую зону отдыха открыли в Котельниках

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В Томилинском лесопарке Котельников открыли детскую площадку и зону отдыха для взрослых. Горожане активно участвовали в обсуждении проекта.

На новой детской площадке в Томилинском лесопарке есть горки, лесенки, домики и качели. Все выполнено из экологически чистых материалов. Для безопасности детей, покрытие площадки устроили из песка и щепы. В зоне тихого отдыха установили лавочки и урны.

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Председатель совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко отметил, что новой зоной отдыха будут пользоваться жители нескольких микрорайонов: Силикат, Южный и Ковровый комбинат.

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Жители города высказывали свои пожелания, чтобы при строительстве были сохранены все существующие деревья и зеленые насаждения. К пожеланиям жителей прислушались и сохранили растения. В рамках проекта подрядчики также провели к детской площадке освещение. Освещение также появилось вдоль пешеходной дорожки к храму Казанской иконы Божией Матери.

«Детские площадки всегда востребованы жителями. Потому что они приносят радость нашим детям. Что касается этой площадки в Томилинском лесу, мы еще в 20-м году начали разговаривать с жителями по благоустройству», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

В день открытия площадки для детей провели мастер-класс по изготовлению цветов, игры и викторины.

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