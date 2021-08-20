Новую железнодорожную платформу в Балашихе откроют в октябре

На железнодорожной станции Балашиха заканчивается строительство новой платформы. Ее откроют в октябре. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время визита в городской округ.

«Мы еще раз убедились в этом, что все запроектированные элементы будут выполнены в срок до 1 октября. <…> В 2016 году РЖД начали работу по прокладке второго пути, строительство соответствующих станций — и здесь, и в Горенках, и со стороны Реутова. Сегодня эти работы завершаются. Подрядчики пообещали, что закончат вовремя», — объяснил Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель регионального парламента напомнил, что интервал движения поездов в Москву и обратно сейчас составляет час-полтора. Эти условия создают неудобства и никак не отвечают требованиям и количеству жителей Балашихи. Он отметил, что с октября здесь запустят электрички в необходимом объеме, что увеличит пассажиропоток в четыре раза.

Глава Балашихи Сергей Юров рассказал, что рядом с новой платформой появятся билетные кассы, зал ожидания и турникетный павильон. Рабочие заканчивают строительство надземного крытого пешеходного перехода с тремя выходами. Он соединит железнодорожную платформу с улицами Советская и Орджоникидзе. Рядом со станцией появятся парковки, площадки для стоянки и разворота автобусов и новые остановки.