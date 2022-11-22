Подмосковье 22 ноября 2022, 17:13 Новую ж/д станцию Ольгино откроют в Балашихе в июне

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Запуск МЦД-3 Зеленоград — Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный запланировали на 2023 год. Реконструкция двух станций, расположенных на территории Подмосковья, завершится в 2022–2023 годах. Еще одну новую станцию откроют в июне. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Всего в Подмосковье находится 30 станций МЦД-3 и МЦД-4. На двух реконструкцию уже провели, еще на двух завершат в ближайший год. Так, станция Лесной Городок откроется после ремонта в декабре этого года, а Железнодорожная — в третьем квартале 2023-го. Также в следующем году откроют станцию Ольгино.

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Продолжается строительство третьего и четвертого путей на участке до станции Апрелевка, двух надземных переходов вблизи Лесного Городка и Ипподрома, в также путепровод у Лесного Городка.

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Рабочие уже отремонтировали 19,5 километра автодорог, обустроили 437 парковочных мест, 12,5 километра тротуаров, две разворотные площадки и разработали концепции благоустройства 23 станций.

На преображение станций в 2023 году Подмосковье выделит 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, для запуска МЦД-3 и МЦД-4 обновят 45 поездов, а до 2025 года приобретут 183 новые электрички.

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