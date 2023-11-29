Подмосковье 29 ноября 2023, 10:45 Новую земельную онлайн-услугу запустили в Подмосковье Unsplash

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Новый сервис на региональном портале поможет проверить сведения о земельном участке. Заявитель получит файл с подробным перечнем обременений и графиками всех пересечений при их наличии.

«Новый сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения по таким показателям, как права третьих лиц, наличие защитных зон, береговые полосы и т. д.» — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить электронную форму и ввести кадастровый номер участка. После этого система автоматически проанализирует сведения и сформирует документ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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