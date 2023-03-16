16 марта 2023, 11:24
Новую заправку с магазином и кафе построят в поселке Воровского в Богородском округе
Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство новой автомобильной заправки «Газпромнефть» в поселке имени Воровского. К услугам водителей будут магазин и фирменное кафе.
Застройщиком выступил компания «ГорАЗС-сервис». АЗС появится на участке площадью 327 квадратных метров.
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На станции сделают четыре колонки для заправки бензином и одну выносную для большегрузного транспорта. На территории АЗС построят магазин с широким выбором товаров в дорогу, а также кафе.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за стойкость. Он отметил, что развитие инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест по-прежнему имеют важное значение в условиях СВО.
Строительство
Бензин
Богородский
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