Подмосковье 16 марта 2023, 11:24 Новую заправку с магазином и кафе построят в поселке Воровского в Богородском округе

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство новой автомобильной заправки «Газпромнефть» в поселке имени Воровского. К услугам водителей будут магазин и фирменное кафе.

Застройщиком выступил компания «ГорАЗС-сервис». АЗС появится на участке площадью 327 квадратных метров.

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На станции сделают четыре колонки для заправки бензином и одну выносную для большегрузного транспорта. На территории АЗС построят магазин с широким выбором товаров в дорогу, а также кафе.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за стойкость. Он отметил, что развитие инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест по-прежнему имеют важное значение в условиях СВО.