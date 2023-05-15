Подмосковье 15 мая 2023, 16:02 Новую выставку в усадьбе «Горенки» в Балашихе посвятят СВО Усадьба «Горенки»

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Восстановительные работы продолжаются в усадьбе графа Разумовского «Горенки» в Балашихе. В парадном зале укрепляют пол и стены, восстанавливают утраченные детали на окнах. Скоро там откроется выставка, посвященная СВО.

Год назад здания усадьбы передали инвестору по итогам конкурса. Он поучил 21 здание, 13 из которых признаны объектами культурного наследия федерального значения. С тех пор там продолжатся восстановительные работы.

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В усадьбе приводят в порядок парковую зону, пешеходные дорожки, устраняются фасадные и кровельные утраты, а также восстанавливают облик лестницы к реке и скульптуры.

На втором этаже дворца откроется выставка, посвященная СВО. Ее экспонатами станут военная техника и форма бойцов. Музей также получил трофейный БТР «Буцефал», рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова. В будущем там откроют Навигацкую школу для детей, для этого укрепляют береговую зону, пирс и очищают берег у грота.

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