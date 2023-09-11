Подмосковье 11 сентября 2023, 10:50 Новую выставку в музее Подольска посвятили учителям городского округа Подольский краеведческий музей

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Новую выставку открыли в краеведческом музее в Подольске. Ее посвятили учителям школ округа. В экспозиции представили фотографии, награды педагогов, школьные принадлежности разных времен и многое другое.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, всего в музее работает семь залов, каждый из которых посвящен разным историческим этапам развития Подольска.

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Выставка «С чего все начиналось. Педагоги прошлых лет» будет работать до 18 сентября.

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