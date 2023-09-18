Подмосковье 18 сентября 2023, 14:58 Новую выставку в Архангельском посвятили теме культурного наследия в эпоху современности Фото музея-заповедника «Архангельское»

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В среду, 20 сентября, в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске откроется выставка «НЕпрошлое. Традиционные образы в современном русском стиле». На ней презентуют работы 20 художников, которые творят на тему наследия и национальной культуры.

Гости увидят керамику, живопись, костюмы, скульптуры, видео-арт и арт-куклы.

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В центре экспозиции окажутся фотографии конца XIX — начала XX века. Их предоставили музей-заповедник «Архангельское» и арт-музей в Москве. Среди работ можно будет увидеть представителей Русского фотографического общества Сергея Прокудина-Горского, Алексея Мазурина и Сергея Лобовикова.

«Работы и тексты-послания авторов, представленных на этой выставке, столь пронзительны, что, безусловно, говорят сами за себя и требуют лишь минимального замедления читателя, чтобы погрузится в авторский замысел», — рассказал куратор выставки Михаил Юшкевич.

Также зрителей ждут работы художников Ирины Бабодей, Екатерины Базловой, Анны Филипповой, Маргариты Сусловой и других. Кроме того, в выставке поучаствуют представители проекта «Патриарт» Анна Маторина, Николай Рындин и другие.

Экспозиция будет работать до 28 ноября ежедневно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Мероприятие организуют в культурно-выставочном комплексе «Ботанические оранжереи».

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