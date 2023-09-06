Подмосковье 06 сентября 2023, 15:53 Новую выставку к 80-летию победы в Сталинградской битве откроют в музее «Зоя» в Можайске Министерство культуры и туризма МО

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Выставка «Победа будет за нами! Украденное солнце Сталинграда» откроется 7 сентября в музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье. Экспозиция расскажет истории женщин и детей, которые повлияли на победный исход в битве.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что экспонаты представлены в двух выставочных залах музейного комплекса «Зоя». Сначала посетители знакомятся с историей женщин, которые внесли важный вклад в победу над фашистской Германией. Они поддерживали жизнь в осажденном городе, где развернулась решающая битва. Во втором зале рассказывается о детях — участниках Сталинградской битвы. Многие из них, несмотря на юный возраст, работали на заводах, выступали в роли связных. Они собирали продукты, одежду и отправляли все это на фронт, помогали в госпиталях, ухаживая за ранеными.

По словам руководителя музейного комплекса Марины Роменской, даже те гости, которые не очень близко знакомы с темой Сталинградской битвы, после посещения музея навсегда запомнят основные сведения об этом историческом событии. Благодаря образам, датам и личным историям они узнают о великом противостоянии, длившемся 200 дней.

Посетители увидят подлинные личные вещи, фотографии, письма, дневники и даже песенники. Это поможет понять, откуда черпали силы молодые девушки, чтобы оставаться смелыми и самоотверженными, защищая Родину и близких, нередко ценой собственной жизни. Также гости смогут посмотреть интерактивный фильм, где главными героями выступают мальчики и девочки от пяти до 16 лет. Они рассказывают о том, как каждый пережил эту сложнейшую битву той войны. Эти ребята совершили поистине невероятные героические поступки. Все истории основаны на реальных событиях. Во время просмотра фильма любой желающий может принять участие в викторине.

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