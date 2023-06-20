Подмосковье 20 июня 2023, 17:57 Новую услугу по размещению вакансий запустили для социальных предпринимателей в Подмосковье

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Социальные предприниматели Подмосковья смогут разместить вакансии на рекрутинговой платформе HeadHunter. Услуга стала доступна по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Услуга доступна социальным предпринимателям, зарегистрированным и ведущим деятельность в Подмосковье. Воспользоваться ей можно будет до конца года.

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Опубликовать вакансии необходимо в течение 30 дней после предоставления услуги. После этого информация о работе будет отображаться на сайте 30 дней.

Узнать об услуге подробнее и подать заявку на ее получение можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.

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