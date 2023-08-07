Подмосковье 07 августа 2023, 11:12 Новую услугу по перепланировке помещений запустят в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье запустят новую услугу по переустройству и перепланировке помещений. Ее разработкой занимаются управление Росреестра и правительство Московской области.

Согласно Жилищному кодексу России, перепланировка помещения в многоквартирном доме требует внесения изменений в технический паспорт. Данные об изменении характеристик жилых помещений в многоквартирном доме должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

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Чтобы упростить процедуру, в Подмосковье разработали блок-схему электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. С помощью сервиса заявитель сможет получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, содержащую обновленные данные о жилом помещении.

«Управлением проводится системная работа в рамках цифровой трансформации с целью улучшения качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольга Козлова.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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