07 августа 2023, 11:12
Новую услугу по перепланировке помещений запустят в Подмосковье
В Подмосковье запустят новую услугу по переустройству и перепланировке помещений. Ее разработкой занимаются управление Росреестра и правительство Московской области.
Согласно Жилищному кодексу России, перепланировка помещения в многоквартирном доме требует внесения изменений в технический паспорт. Данные об изменении характеристик жилых помещений в многоквартирном доме должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
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Чтобы упростить процедуру, в Подмосковье разработали блок-схему электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. С помощью сервиса заявитель сможет получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, содержащую обновленные данные о жилом помещении.
«Управлением проводится системная работа в рамках цифровой трансформации с целью улучшения качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольга Козлова.
Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
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