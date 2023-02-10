Подмосковье 10 февраля 2023, 19:18 Новую упаковку косметики протестировали в подмосковном КПО

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В комплексе по переработке отходов (КПО) «Восток» в Московской области провели тестирование новой упаковки косметического бренда. КПО курирует региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Тестировщики лично наблюдают, как новый вид отхода проходит через ленту и сепараторы. Упаковка стартует с начального пункта сортировки, ее количество известно. В конце подсчитывается, сколько единиц было отобрано в партию вторсырья, а сколько — в неперерабатываемый остаток.

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Если упаковка не распознается автоматическим оборудованием как вторсырье, то производителю дают рекомендации по изменению цветов упаковки, материалов для наклейки и состава клея.

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«В конце прошлого года вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко одобрила новую концепцию расширенной ответственности производителя, которая предполагает утилизацию 100% упаковки и уплату экологического сбора производителями товаров», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Для этого был создан законопроект, который перенесет ответственность за переработку упаковки на ее производителя. Меру могут ввести уже с 1 января 2025 года.

Ранее тестирование упаковки на КПО «Восток» прошли три крупных холдинга по производству товаров питания и косметики. Данная услуга предоставляется компаниям бесплатно.

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