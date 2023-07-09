Подмосковье 09 июля 2023, 22:17 Новую трассу для лыжников и роллеров откроют в Подольске 30 июля

Читать 360tv в

Новую трассу для лыжников и роллеров протяженностью три километра откроют в Дубровицком лесу в Подольске 30 июля. Дорога для активного спорта появится в природной зоне в рамках первого этапа благоустройства территории.

«Пока идем в срок. У нас осталось выполнить эко-парковку, установить автоматизированную парковку, сделать внутреннюю отделку по павильонам и запустить арендаторов на кафе и на прокат», — рассказал руководитель компании по комплексному благоустройству территорий «Рост» Борис Хабаров.

В лесу специалисты провели пять километров линии освещения. Кроме того, на территории оборудовали системы локальной канализации и холодного водоснабжения и установили дренаж на заболоченных участках. Также установлены площадка для сбора мусора, модульный туалет и пункт охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».