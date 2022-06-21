Новую трансформаторную подстанцию запустят в Клину

Мособлэнерго в скором времени введет в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию в Клину. Работы проводились в рамках программы, которая призвана улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей в Московской области.

Подстанция будет расположена на одной из главных улиц Клина — на улице Дзержинского. Объект будет обеспечивать электричеством несколько больших предприятий и больше полутора тысяч потребителей. Кроме того, на территории Клина заменили больше двух километров уже износившихся проводов. Это позволит значительно уменьшить потери энергии и сократит степень аварийности на ЛЭП в городе.

Работы по улучшению качества электроснабжения были проведены и в поселке Решетниково. Там на одной из подстанций капитально отремонтировали оборудование. Сама подстанция находится неподалеку от очистных сооружений.

«Всего по производственной программе в 2022 году запланирована замена 2801 опоры, ремонт 604 трансформаторных подстанций, расчистка 651 га трасс вдоль ЛЭП. В результате значительно улучшится качество электроснабжения для более 2 миллионов жителей Подмосковья», — отметил ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин.