Подмосковье 27 февраля 2024, 15:50 Новую точку притяжения туристов с каяками и пиццей обустроили в Звенигороде Шеф-повар Владимир Коробейников / Хавива Фонина

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Новая точка притяжения для туристов открылась в Звенигороде. Гостям предлагают прокатиться на электробайках и сплавиться по Москве-реке на каяках и байдарках, а после — попробовать настоящую неаполитанскую пиццу.

Пиццу в «Каяк-кафе» готовят по особому рецепту, из классической итальянской муки.

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«Тесту дают постоять в течение двух суток, а потом отправляют в специальную печь: получается прекрасное сочетание хрустящего теста и начинки из нежного сыра. Не менее ценно, что в таком блюде мало калорий, а в тесте большое количество воды», — рассказал шеф-повар и хозяин заведения «Каяк-пицца» Владимир Коробейников.

Повар утверждает, что драники и бургеры в кафе тоже уникальные. Гости говорят, что таких вкусных они не пробовали нигде.

Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина

Владимир открыл бизнес вместе с компаньоном Артемом Колтуновым. Партнеры решили сделать в городе такую точку, где для отдыха есть все: спортивные развлечения и вкусная еда.

«В конце прошлого сезона закупили электробайки. Теперь туристы могут кататься по берегу Москвы-реки, а также по тропинкам к Саввинно-Сторожевскому монастырю. Собираемся к лету разработать для туристов маршруты, чтобы сделать их отдых увлекательным», — поделился планами Коробейников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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