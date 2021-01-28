Новую территорию парка «Пехорка» в Балашихе благоустроят в этом году

Обустройство новой территории парка «Пехорка» начнется в этом году в Балашихе. Благоустроят прилегающий к парку участок земли. Об этом в интервью каналу «360» рассказал начальник управления благоустройства администрации Балашихи Максим Сидоркин.

Источник фото: телеканал «360»

«Губернатором ставилась цель благоустроить 68-е лесничество (северная часть над парком „Пехорка“). Проблема состояла в том, что это были земли лесного фонда. В 2019–2020 годах велась большая подготовительная работа: разрабатывался проект освоения лесов, проводились межевые, кадастровые работы. Сейчас все выполнено. Территория закреплена за муниципалитетом», — пояснил Максим Сидоркин.

Он отметил, что после благоустройства зона отдыха сильно увеличится в размерах. На месте бывшего футбольного поля планируют сделать большой скейтпарк для молодежи.

Комфортной для прогулок станет вся набережная, на новой территории разобьют тропиночную сеть. Удобства сделают такие же, как в основной зоне «Пехорки». В итоге получится единый большой парк.

Источник фото: телеканал «360»

«При благоустройстве будут обустроены парковочные карманы, чтобы было удобно жителям подъезжать. Сделаем дополнительные выходы на улицы Солнечная, Парковая. Площадь парка составит 17,5 гектара», — заключил Максим Сидоркин.

Результат первых двух этапов комплексного благоустройства парка «Пехорка» жители увидели летом 2018 года. Обновление полностью видоизменило зону отдыха. На территории сделали новое покрытие на пешеходных дорожках, установили малые архитектурные формы и современное освещение, смонтировали сцену, обустроили прибрежную зону. Парк предусматривает все виды спортивного досуга. На территории есть шесть площадок для детей разного возраста.

В 2018 году балашихинский парк «Пехорка» признали лучшим в Московской области.