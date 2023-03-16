Подмосковье 16 марта 2023, 15:57 Новую тепловую сеть построят в Богородском округе в 2024 году

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Электронный аукцион на строительство теплотрассы в Богородском округе проведут в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства региона по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о конкурсе размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ.

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Подрядчику нужно будет построить теплосеть от поселка Зеленого к деревне Щемилово. Общая протяженность сети составит 2268,3 метра. Стартовая цена на эти работы составляет более 146 миллионов рублей.

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Завершить строительство планируется в 2024 году.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту. Он также выразил надежду, что работа региональных органов власти положительно скажется на обращениях, которые жители направляют в ЦУР.