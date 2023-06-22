Подмосковье 22 июня 2023, 10:24 Новую теплицу для выведения гибридов овощей построили в Коломне Источник фото: "Агрофирма Партнер"

Читать 360tv в

Селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма Партнер» запустил новую теплицу в Коломне. Здесь уже высадили первую рассаду томатов, перцев и других овощей.

«Конструкция площадью в 750 квадратных метров — первая из трех теплиц, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В новом помещении уже высадили рассаду томатов, перцев, баклажанов и огурцов для проведения грунтового контроля», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Компания «Агрофирма Партнер» специализируется на селекции и выводит гибриды первого поколения томатов, перцев, огурцов, а также производит семена. В прошлом году комбинат произвел девять гибридов томатной группы отечественной селекции, которые внесены в государственный реестр России. Они урожайны, устойчивы к заболеваниям и адаптированы к выращиванию в Подмосковье.

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.