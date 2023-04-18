Подмосковье 18 апреля 2023, 17:46 Новую технологию получения белка для корма животных из обрезков шкур разработали в Подмосковье Источник фото: ООО ПК «Интал»

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Ученые из Воскресенска разработали собственную технологию получения белка для корма животных. При его производстве используются обрезки со шкур крупного рогатого скота.

Технологию разработала компания ПК «Интал» — резидент Фонда «Сколково». Протеин получают из свежих остатков шкур, которые раньше утилизировали за ненадобностью. Итоговый продукт по ряду свойств не имеет аналогов.

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«Производство коллагенового белка полностью отечественное и не зависит от импорта. В месяц предприятие производит 400 тонн продукции, что может снизить зависимость от внешних поставок», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Благодаря ноу-хау подмосковных ученых производители получают высококачественный коллагеновый белковый концентрат. Отмечается, что качество добавки во многом превосходит другие популярные источники протеина.

Коллагеновый белок используют в рационах всех видов сельскохозяйственных животных, а также пушных зверей и домашних питомцев. Продукт незаменим и для рыб, чей корм требует очень высокого содержания белка.

Компания ПК «Интал» поставляет свою продукцию в разные города России и в будущем планирует наладить экспорт в другие страны.

Вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и сельского хозяйства, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Этому направлению, по его словам, традиционно уделяют усиленное внимание.