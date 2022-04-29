Новую сыроварню открыли под Дмитровом

Новая сыроварня заработала в Дмитровском городском округе. Ее открыли на базе фермерского хозяйства «Свободный труд». Ежедневно сыроварня выпускает около 300 килограммов своей продукции.

Строительство сыроварни субсидировало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Проверить новое производство приехала замглавы администрации округа Ольга Мошарова. Она осмотрела все помещения, оценила уровень оснащения новой сыроварни, а также пообщалась с руководством.

Сыроварня выпускает в сутки порядка 300 килограммов готового сыра различных сортов и твердости. Еще на базе фермерского хозяйства открыли магазин. В нем можно купить не только сыр, но и рыбу, мясо, овощи, мед, рассады овощных и цветочных культур, а также многое другое.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Свободный труд» создал фермер Рамиль Булатов. Он открыл хозяйство в 1990 году в деревне Горки Дмитровского округа. Хозяйство производит более 20 наименований молочной продукции, которую признали лучшей в Подмосковье. За качество своей продукции оно получило множество золотых медалей и ГрандПри на Российских и международных конкурсах.